Son Dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması ertelendi

30.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:22

Son dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması 19. dakikada yarına ertelendi. Mücadele şartların uygun olması halinde yarın (31 Ocak Pazar günü) saat 16.00'da 19. dakikada kaldığı yerden devam edecek.

Süper Lig karşılaşmasına yağmur engeli. Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Mücadele şartların uygun olması halinde yarın (31 Ocak Pazar günü) saat 16.00'da 19. dakikada kaldığı yerden devam edecek.

Son Dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması ertelendi

ALANYASPOR ÖNDEYDİ

Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, 14. dakikada Fatih Aksoy'un attığı golle 1-0 önde bulunuyordu.

Son Dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması ertelendi
Son Dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması ertelendi
Son Dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması ertelendi
Haber Yorumları (1)
CELYOS: Üstü kapalı saha yapinn
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Fuat Oktay Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Guy Ritchie Jason Statham
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:23:00. #1.16#
title