Son Dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması ertelendi
30.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:22
Son dakika: Yoğun yağış nedeniyle Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması 19. dakikada yarına ertelendi. Mücadele şartların uygun olması halinde yarın (31 Ocak Pazar günü) saat 16.00'da 19. dakikada kaldığı yerden devam edecek.
Süper Lig karşılaşmasına yağmur engeli. Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Mücadele şartların uygun olması halinde yarın (31 Ocak Pazar günü) saat 16.00'da 19. dakikada kaldığı yerden devam edecek.
ALANYASPOR ÖNDEYDİ
Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, 14. dakikada Fatih Aksoy'un attığı golle 1-0 önde bulunuyordu.