Son Dakika: Yılın son gününde benzine 68 kuruş zam gelecek

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BENZİN FİYATLARI

EPGİS alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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