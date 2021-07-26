Son dakika... Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı transfer etti
Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından Ahmet Eyüp Türkaslan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 'Hoş geldin' Ahmet." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik