Son Dakika: Çiftçilere ve çay üreticilerine Erdoğan'dan güzel haber! Ürünlerin alım fiyatına zam geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere ve çay üreticilerine müjdeyi verdi. Erdoğan, "Geçen yıl yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,27 lira destekleme ile birlikte 3,4 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükselmiştir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin ziraate ve tarım kooperatiflerine olan borçları ertelenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası çiftçilere ve çay üreticilere müjde verdi. Birçok temel ürünün alım fiyatında artışa gidildi.

ZARAR GÖREN ÇİFTİÇİNİN BORCU SİLİNECEK

Erdoğan, "Çiftçilerimize de müjdelerimiz var. Patates ve soğanı üreticilerimizden alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Çeltiği de Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarına dahil ettik. Bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı anlaşılmaktadır. Hububat ve bakliyatta ülkemizin kendi ihtiyacını karşılama konusunda herhangi bir sıkıntısı olmayacaktır. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankası veya tarım kredi kooperatiflerine borçları ertelenecektir" dedi.

ARPA, NOHUT GİBİ ÜRÜNLERİN ALIM FİYATINA ARTIŞ

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Belirlediğimiz 2021 yılı alım fiyatları ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmekli buğday alım fiyatı 2 bin 250 lira, arpa alım fiyatı 1750 lira, kırmızı mercimekte ton başına 5 bin lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlayacaktır. Açıkladığımız fiyatlar referans fiyat olacaktır. Aynı şekilde kabul edilecektir.

ÇAY ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum; 752 milyon tonun üzerinden çay alımı yaparak toplamda 2 milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir.

Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize ve özellikle çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum."