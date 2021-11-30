Son dakika: Vites artıran dolar, yeniden 13 lira seviyesini aştı! Kur tarihi rekoruna koşuyor

Dün günü 12,80 seviyesinde kapatan Dolar, yeni güne 12,84 seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde hızlı bir yükselişe geçen kur, yeniden 13 lira seviyesini aştı. Dolar saat 15.45 itibarıyla 13,18 seviyesinden işlem görüyor.

EURO, STERLİN VE ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro 14,98'den, sterlin 17,58'den alıcı buluyor. Altının gram fiyatı ise 759 liradan, çeyrek altın ise 1.247 liradan satılıyor.

PRENS RÜZGARI KISA SÜRDÜ

Abu Dabi Veliaht Prensi'nin 24 Kasım'da Türkiye'ye gelişi ve doğrudan yatırım anlaşmaları yapılacağı haberler iyle birlikte dolar/TL'de büyük düşüş görülmüş, bir gün önce13,45'i gören kur o gün sert düşüşle 11,50 seviyelerine kadar gerilemişti.

MERKEZ'DE ÜST DÜZEY AYRILIK

Öte yandan bugün Merkez Bankası'nda bir ayrılık daha yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı. Küçüksaraç'ın yerine TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.

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