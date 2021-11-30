Son dakika: Vites artıran dolar, yeniden 13 lira seviyesini aştı! Kur tarihi rekoruna koşuyor
Son dakika: Güne 12,84 seviyesinden başlayan ve öğleden sonra hızlı bir yükselişe geçen dolar, yeniden 13 lirayı aştı. 13,50'lik tarihi seviyesine doğru yol alan kur, şu sıralar 13,18'den işlem görüyor.
Dün günü 12,80 seviyesinde kapatan Dolar, yeni güne 12,84 seviyesinden başladı. Öğle saatlerinde hızlı bir yükselişe geçen kur, yeniden 13 lira seviyesini aştı. Dolar saat 15.45 itibarıyla 13,18 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro 14,98'den, sterlin 17,58'den alıcı buluyor. Altının gram fiyatı ise 759 liradan, çeyrek altın ise 1.247 liradan satılıyor.
Abu Dabi Veliaht Prensi'nin 24 Kasım'da Türkiye'ye gelişi ve doğrudan yatırım anlaşmaları yapılacağı haberler iyle birlikte dolar/TL'de büyük düşüş görülmüş, bir gün önce13,45'i gören kur o gün sert düşüşle 11,50 seviyelerine kadar gerilemişti.
Öte yandan bugün Merkez Bankası'nda bir ayrılık daha yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı. Küçüksaraç'ın yerine TCMB Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.
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