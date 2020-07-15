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Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı

Son dakika: Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

15.07.2020 15:24 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:48

Beşiktaş'ta İspanyol stoperi Victor Ruiz ile sezonun bitimine 2 hafta kala yollar ayrıldı.

31 yaşındaki futbolcu, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ruiz'in haksız fesih yaptığını savunan Beşiktaş yönetimi konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Vİctor Ruiz

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Villarreal'den Beşiktaş'a transfer olan Victor Luiz, siyah beyazlı formayla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 26 maça çıktı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
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