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Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu

Son dakika: TFF 1. Lig'in son haftasında BB Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Rakibini 4-1 mağlup eden Erzurumspor, Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu. Geçtiğimiz sezon küme düşen Erzurum ekibi, 1 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

18.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:05

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında evinde Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden BB Erzurumspor, 62 puanla 2. sırayı aldı ve Süper Lig'e geri döndü.

Kazım Karabekir Stadı'nda BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 7. ve 81. dakikalarda Emrah Başsan,30. dakikada penaltıdan Hamroun ve 88. dakikada Sissoko'dan geldi. Ümraniye'nin tek sayısını ise 56. dakikada Muhammed kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, böylece 1 yıllık aranın ardından tekrar en üst lige adımını atmış oldu.

KENT MEYDANINA DEV EKRANLAR KURULDU

Erzurum'da vatandaşlar, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiği Cesar Grup Ümraniyespor maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.

Büyükşehir Belediyesince Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'na maçı izlemek isteyen taraftarlar için dev ekran kurulup sandalyeler yerleştirildi. Meydanda ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde polislerce bariyerler kurulup taraftarların maçı sosyal mesafe kuralına uyarak izlemesi sağlandı.

Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu

Maçın başlama düdüğü öncesi meydanı dolduran taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği Cesar Grup Ümraniyespor maçını dev ekrandan izlemeye başladı.

Yine belediye görevlilerince mavi-beyazlı renklerle süslenen meydanda toplanan vatandaşlar zaman zaman takımları lehine tezahürat yaptı.

SOSYAL MESAFEYE UYULDU, MASKE TAKILDI

Vatandaşlar ve taraftarlar maç aralarında ve 2-0 Erzurumspor'un üstünlüğü ile sona eren ilk yarı sonrası davul zurna eşliğinde halaylar çekip oyunlarl oynayıp takıma destek vererek sevinç gösterisi yapı.

Ellerinde Erzurumspor bayraklarıyla meydana gelen yüzlerce taraftar, sosyal mesafe kurallarına uyarak maske takmayı da ihmal etmedi.

Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu

TARAFTARLAR ŞEHİR TURU ATTI

Öte yandan bazı taraftarlar da kent genelinde araçlarını Erzurumspor bayraklarıyla süsleyerek şehir turu attı.

Maç sırasında meydanda vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'in türküleri seslendirildi.

1 YIL SONRA GERİ DÖNDÜLER

Geçen yıl çıktığı Süper Lig'de beklenen performansı gösteremeyerek TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıldır hasretini çektiği Süper Lig'e ikinci kez yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ligin son haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor maçında Emrah Başsan (2), Hamroun ve Sissoko'nun golleriyle maçı 4-1'lik skorla kazanan mavi-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonununda Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek puanını 62 yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig'de mücadele edecek.

"ŞİFO MEHMET" YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Sezon başında teknik direktör Muzaffer Bilazer ile anlaşarak lige başlayan Erzurum ekibi, ligin 4. haftasında Keçiörengücü'ne mağlup olduğu maçın ardından Bilazer ile yollarını ayırdı.

Yaşanan bu ayrılıktan sonra Erkan Sözeri ile anlaşan mavi-beyazlı ekip, Sözeri ile başarılı bir çıkış yakalayarak 2019-2020 sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamladı.

Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu

Erzurum temsilcisi, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilmesi üzerine Sözeri ile anlaşarak ayrıldı.

Geçen yıl Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 kalmalarının ardından yönetim ile anlaşarak takımı bırakan Mehmet Özdilek, Sözeri'nin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Geçen sezon kötü gidişatın ardından takımdan ayrılan Özdilek, bu sene ise aynı takımın başında Süper Lig'e çıkmanın heyecanını yaşıyor.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig'de normal sezonunun 34. ve son haftasının tamamlanmasıyla Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Haber Yorumları (1)
HİHİHİ: ben böyle bi takım görmedim hocam zaaaaaaa
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