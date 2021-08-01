Pakdemirli: 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık

Pakdemirli: 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldıkTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınından 107'sini kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Pakdemirli: 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınından 107'sini kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı görselde Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği belirtildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı