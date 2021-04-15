Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları durdurmasının ardından Ukrayna'dan turizmcileri sevindiren haber geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye Ukrayna'ya desteğinden dolayı teşekkür ederek, Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye 10 Nisan'da yaptıkları ziyaretin çok iyi geçtiğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Türkiye devletine, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Kendisi gerçekten Ukrayna'yı destekliyor" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UKRAYNA'YI DESTEKLEMESİ ÖNEMLİ"

Ziyaret sırasında önemli anlaşmalara imza atıldığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Jeopolitik sorundan bahsederken, bugün en önemlisi, Ukrayna'nın huzuru ve partnerlerimizin desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'yı desteklemesi, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı desteklemesi, Kırım'ı desteklemesi önemli. Bizim duruşumuzu desteklemesi, Kırım'ın ilhakını tanımaması önemli" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEDİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ"

Zelenskiy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlamasına da değerlendirerek, Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı. Ukrayna ve Türkiye arasında turist akışının artırılabileceğini belirten Zelenskiy, "Duydunuz, Ruslar, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye turizmi sınırlayacaklarını söylediler. Bu onların kişisel meselesi. Bizim ise tam tersi, turizmi geliştirmemiz ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ümit Zileli kimdir? Ümit Zileli biyografisi!
Ümit Zileli kimdir? Ümit Zileli biyografisi!
Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Nisan'da yaşananlar!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Mustafa Destici Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Burak Sergen Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 23:54:50. #1.16#

title