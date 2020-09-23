Son dakika! Türkmen Bakan, ASKON Şube Başkanı Arslan'ı ziyaret etti
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Son dakika! Türkmen Bakan, ASKON Şube Başkanı Arslan'ı ziyaret etti

23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:44
Son dakika! Türkmen Bakan, ASKON Şube Başkanı Arslan'ı ziyaret etti

Son dakika habere göre Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesine katılmak üzere Mersin'e gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf ve TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan'ı ziyaret etti.

Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesine katılmak üzere Mersin'e gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf ve TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan'ı ziyaret etti.

Konuk heyete, kurucusu olduğu fabrikayı gezdiren Arslan, ziyarete gelen Arap iş adamlarına bir dizi sunum yaparak yatırımlar ve ürünler hakkında bilgiler verdi. Türkmen Bakan Aydın Maruf, "Türkiye'nin gerçekten coğrafi ve siyasi yapısı ile dünyada hatırı sayılır bir ülke olduğunu biliyoruz, Ülkenizdeki ekonomik anlamda yapılan yatırımlar, dünyanın dört bir tarafına ulaşıyor. Bu yatırımlarınızı yerinde ziyaret ederek hayranlığımız bir kez daha yenilendi. Ülkenizdeki her şehrin bir birinden özel markaları ve bu markaların dünyada önemli bir yeri olduğunu görmekteyim. Mersin gibi bir şehirde yapılan bu devasa fabrika, hem içinde çalışanları hem de yöneticileri ile önemli ve özel" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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