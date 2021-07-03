Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi

Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için Brezilya'dan uçağa bindirilen Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'dan ilk fotoğraflar geldi. Tosuncuk'un bu akşam saat 22.30'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın Mart 2018'de yurtdışına kaçtı. 4'ü firari 20 kişiyle birlikte yargılanan Aydın, geçtiğimiz gün Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu'na giderek teslim oldu. Tosuncuk Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirileceği ve sorgulanıp tutuklanacağı belirtildi.

22.30'DA TÜRKİYE'DE OLACAK

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mehmet Aydın'ı taşıyan uçağın 09.50 sıralarında yola çıktığını ve saat 22.30'da Türkiye'de olacağını söyledi. Çataklı, "1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu. Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'yagönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldı. Bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30'da Türkiye'de olacak." dedi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Çataklı'nın açıklamasının ardından Türkiye'ye teslim edilmek için yola çıkan Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar da geldi. Görüntülerde Türk yetkililerin Tosuncuk'un üst aramasını yaptığı ve uçakta oturduğu anlar yer alıyor.

İşte o fotoğraflar: