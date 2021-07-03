Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi

Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için Brezilya'dan uçağa bindirilen Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'dan ilk fotoğraflar geldi. Tosuncuk'un bu akşam saat 22.30'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın Mart 2018'de yurtdışına kaçtı. 4'ü firari 20 kişiyle birlikte yargılanan Aydın, geçtiğimiz gün Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu'na giderek teslim oldu. Tosuncuk Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirileceği ve sorgulanıp tutuklanacağı belirtildi.

22.30'DA TÜRKİYE'DE OLACAK

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mehmet Aydın'ı taşıyan uçağın 09.50 sıralarında yola çıktığını ve saat 22.30'da Türkiye'de olacağını söyledi. Çataklı, "1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu. Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'yagönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldı. Bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30'da Türkiye'de olacak." dedi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Çataklı'nın açıklamasının ardından Türkiye'ye teslim edilmek için yola çıkan Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar da geldi. Görüntülerde Türk yetkililerin Tosuncuk'un üst aramasını yaptığı ve uçakta oturduğu anlar yer alıyor.

İşte o fotoğraflar:

Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
Tosuncuk'un avukatlarından mağdurları kızdıracak talep: Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyeceğiz
Tosuncuk'un avukatlarından mağdurları kızdıracak talep: Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyeceğiz
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
Tosuncuk ile ilgili bomba iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak
Tosuncuk ile ilgili bomba iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak
Tutuklanmama garantisi isteyen Tosuncuk'tan yeni talep: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
Tutuklanmama garantisi isteyen Tosuncuk'tan yeni talep: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 'Tosuncuk' açıklaması: Bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacak
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "Tosuncuk" açıklaması: Bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacak

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Tosuncuk'la ilgili bomba iddia! İade talebi kabul edildi, Türkiye'ye geliyor
Tosuncuk'la ilgili bomba iddia! İade talebi kabul edildi, Türkiye'ye geliyor
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cedi Osman Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:37:50. #1.14#

title