Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak
13.10.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:00
Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacağı duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan futbolseverlere müjdeli haber geldi.
Federasyon, Millilerin Sırbistan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacağını açıkladı.
UEFA Uluslar C Ligi 4. haftasındaki Türkiye-Sırbistan maçı 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Ay yıldızlılar, grupta oynadığı 3 maçta 2 puan toplarken, Sırbistan'ın 6 puanı bulunuyor.