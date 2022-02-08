Son Dakika: Kadıköy'de hezimet! Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 10 kişi kalan rakibine elendi - Haberler Spor
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Son Dakika: Kadıköy'de hezimet! Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 10 kişi kalan rakibine elendi

Haberler.com - Spor
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Son dakika: Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonuçla Kayserispor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ün ardından çeyrek finale yükselen 3. takım oldu.

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa biletini cebine koymak isteyen Fenerbahçe, Kayserispor'la Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ikinci yarının tamamında 10 kişi mücadele eden rakibine 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Son Dakika: Kadıköy'de hezimet! Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 10 kişi kalan rakibine elendi

90+3. DAKİKADA RAMAZAN CİVELEK TURU GETİRDİ

Karşılaşma boyunca iki takım da net gol fırsatları üretmekte zorlanırken, Kayserispor'da 45+3. dakikada Uğur Demirok kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarının tamamını 10 kişi oynayan rakibi karşısında skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 90+3. dakikada Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup oldu ve Kayserispor çeyrek finale yükseldi.

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Fenerbahçe, Spor, Haber

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