Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da devam edecek
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Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da devam edecek

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Son dakika! Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indirimi, üçüncü kez uzatıldı. Böylece stopaj desteği, haziran ve temmuz aylarında da devam edecek.

Türk Lirası'nın değerini korumak, birikimlerin TL cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin sürenin 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Stopaj indirimlerinin uzatılmasıyla mevduatlarda uygulanacak oranlar şöyle:

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) hesaplarda yüzde 3
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0

ÜÇÜNCÜ KEZ UZATILDI

Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme Aralık 2020'de 3 ay daha uzatılmıştı. Mart 2021'de ise stopaj indirimlerinin 2 ay daha devam etmesine karar verilmişti. Böylelikle mevduatlarda stopaj desteği üçüncü kez uzatılmış oldu.

Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da devam edecek
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Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da devam edecek - Haberler Ekonomi
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