Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir
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Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir

18.11.2020 12:58 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:27

Son dakika! Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, dün koronavirüs önlemleri kapsamında açıklanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak, "Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir" ifadeleri yer aldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hava yolcularının seyahat durumlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

"UÇUŞ BELGELERİ İLE HAVALİMANI ULAŞIMLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler"

Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir

HAFTA SONLARI 20.00'DEN 10.00'A KADAR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni koronavirüs tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Buna göre; hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları da belli oldu. Buna göre hafta sonları 20.00'den 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir
Haber Yorumları (3)
YOLCU: MESELA GÜNDÜZ ARABAYLA YOLA ÇIKAN BİRİ AKŞAM OLDUĞUNDA VARACAĞI YERE ULAŞAMADIYSA NE OLACAK
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MHPLICANDAN: 3 300 vaka sayisinda KOCA nasil diyor bütün ülkeyi sarmis halki vallah oynatiyorsunuz Dogru sayilar aciklayin
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MHPLI: 3300 vaka sayisinda KOCA nasil diyor bütün ülkeyi sarmis halki vallah oynatiyorsunuz Dogru sayilar aciklayin
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