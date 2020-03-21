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Türkiye, Sağlık, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor

Son dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren kapatılıyor. Lokanta ve restoranlar paket servis ve gel/al hizmeti verebilecek.

21.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:24
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeyle bu geceden itibaren tüm lokanta, restoran ve pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor.

Türkiye'de de görülen vaka sayısı her geçen gün artan koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirler sıklaşıyor. Bu kapsamdan İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı.

"SADECE PAKET VE GEL/AL SERVİS OLACAK"

Yayınlanan genelgede şu ifadeler yer aldı: Bakanlığımızın illere gönderdiği genelge kapsamında; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugünsaat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

"OTURMA ALANLARI KALDIRILACAK"

Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

Bakanlığımız sözkonusu tedbirlere ilişkin vali/ kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi."

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce eğlence mekanları, oyun salonları, nargile kafeler gibi mekanlar kapatılmıştı.

Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor

Haberin Videosu:

Türkiye'de Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor

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