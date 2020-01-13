Son dakika transfer haberleri ! Mustafa Pektemek Alanyaspor'da

13.01.2020 22:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:59

Süper Lig'de ilk devreyi 29 puanla 6. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına hız verdi.



Akdeniz ekibi, yayıncı kuruluşta yer alan habere göre Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattı.



Bu transfer hamlesinin ardından ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Papiss Cisse'nin takımdan ayrılacağı iddiları güçlendi.



Sezon başı Beşiktaş'tan ayrılan ve Kasımpaşa'nın yolunu tutan Mustafa, İstanbul ekibinde 18 maçta forma giydi, 3 gol, 1 asist yaptı.