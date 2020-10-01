Son Dakika: Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

Son dakika: Trabzonspor, başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın, sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı. Kamil Ahmet Çörekçi ile birlikte yeni transfer Stiven Plaza da aynı nedenden dolayı kadroda yer almadı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig'de oynadığımız Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sağ bacak üst adalesinde ödem oluşan futbolcumuz Uğurcan Çakır ve sağ dizinde zorlamaya bağlı ağrı hisseden Stiven Plaza, Gaziantep FK ile oynayacağımız müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KARŞILAŞMA CUMA GÜNÜ

Trabzonspor, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda 20:00'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.