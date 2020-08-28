Son dakika! Trabzonspor, Samsunspor müsabakanın hazırlıklarını tamamladı Son dakika spor haberine göre Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı özel müsabakanın hazırlıkları tamamlandı.

Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı özel müsabakanın hazırlıkları tamamlandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavili takım bugün 13.30'da Trabzon'dan Samsun'a hareket ederek Samsunspor ile yarın 18.00'de oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa girecek. - TRABZON

Kaynak: İHA