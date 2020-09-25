Son Dakika: Trabzonspor, Leicester City'de forma giyen Diabate'yi transfer etti

Son dakika: Trabzonspor, Leicester City'de forma giyen Diabate'yi transfer etti. Bordo mavililer, 24 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, bir transfere daha imza attı. Karadeniz ekibi, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Fousseni Diabate'yi renklerine bağladı.

Bordo mavililer, 24 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Diabate'ye 3 yıl boyunca her yıl 1 milyon euro garanti ücret verilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda İngiltere'nin Leicester City Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

24 MAÇTA 4 GOLE KATKI YAPTI

Geçtiğimiz sezonu Fransa Lique 1 ekiplerinden Amiens'te geçiren Mali asıllı Fransız futbolcu çıktığı toplam 24 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.