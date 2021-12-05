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Son Dakika: Trabzonspor ilk bombayı patlattı! Jean Evrard Kouassi ile her konuda anlaşma sağlandı

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Son dakika: Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Çin'in Wuhan takımında forma giyen ve 31 Aralık itibariyle sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Trabzonspor'un Jean Evrard Kouassi'ye 1.5 milyon euro düzeyinde yıllık maaş ödemesi bekleniyor.

"BU HAFTA TRABZON'A GETİRECEĞİZ"

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensipte anlaşmaya vararak Trabzon'a davet ettiklerini belirten Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Bu hafta inşallah Trabzon'a getireceğiz. Milli takımının oyuncusu, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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