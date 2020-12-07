Son Dakika: Trabzonspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

Son dakika: Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Böylece bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk puan kaybını yaşamış oldu.