Son Dakika: Trabzonspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı
Son dakika: Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Böylece bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk puan kaybını yaşamış oldu.
Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan kazanan çıkmadı.
Bordo mavililerin golünü 45. dakikada Caleb Ekuban atarken, Sivasspor'un sayısı 76. dakikada Hakan Arslan'dan geldi.
Bu sonuçla Abdullah Avcı yönetimindeki ilk puan kaybını yaşayan Trabzonspor, 13 puanla haftayı tamamladı. Yiğidolar ise puanını 10'a yükseltti. Karadeniz ekibi gelecek hafta Kayserispor'a konuk olurken Sivasspor evinde Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.