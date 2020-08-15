Son Dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı Son dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla takımdaki vaka sayısı ikiye yükseldi.

Trabzonspor Kulübü, dün bir oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, bugün yapılan testlerde bir oyuncusunda daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.