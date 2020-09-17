Son Dakika: Trabzonspor, Afobe için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Trabzonspor, Afobe için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Son dakika: Alexander Sörloth'la yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, yeni golcüsünü buldu. Bordo mavililer, Benik Afobe'nin kiralanması konusunda Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

17.09.2020 15:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:34

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftası öncesinde önemli bir takviye yaptı. Bordo mavililer golcü transferinde sona geldi ve forvet rotasyonuna Stoke City'den Benik Afobe'yi ekledi. 27 yaşındaki oyuncuyu kiralayan bordo mavililer, görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır."

1.3 MİLYON EURO ÖDENECEK

Karadeniz temsilcisi, Afobe'ye 2020/21 sezonu için 1.3 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140 bin euro ek ödeme yapılacak.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ, 3 GOL ATTI

Bolton'da kariyerine başlayan Kongolu forvet Afobe 2016 yılında 13 milyon euroya Bournemouth'a, 2018 yılında Wolverhampton'a, 2019 yılında da 13 milyon euroya Stoke City'ye transfer olmuştu.

Geçtiğimiz yıl bebeğini kaybeden ve zor günler geçiren yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 13 maçta 3 gol atmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Trabzonspor, Afobe için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Haber Yorumları (1)
İBRAHİM TEKİN: TRABZONSPOR''UMA HAYIRLI OLSUN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Emmanuel Macron Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Tamer Tuna Vedat Muriqi Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Erkek Çocuk Şişli Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Trabzonspor, Afobe için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 15:34:12. #1.15#
title