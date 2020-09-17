Son Dakika: Trabzonspor, Afobe için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Son dakika: Alexander Sörloth'la yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, yeni golcüsünü buldu. Bordo mavililer, Benik Afobe'nin kiralanması konusunda Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftası öncesinde önemli bir takviye yaptı. Bordo mavililer golcü transferinde sona geldi ve forvet rotasyonuna Stoke City'den Benik Afobe'yi ekledi. 27 yaşındaki oyuncuyu kiralayan bordo mavililer, görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır."

1.3 MİLYON EURO ÖDENECEK

Karadeniz temsilcisi, Afobe'ye 2020/21 sezonu için 1.3 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140 bin euro ek ödeme yapılacak.

ZOR GÜNLER GEÇİRDİ, 3 GOL ATTI

Bolton'da kariyerine başlayan Kongolu forvet Afobe 2016 yılında 13 milyon euroya Bournemouth'a, 2018 yılında Wolverhampton'a, 2019 yılında da 13 milyon euroya Stoke City'ye transfer olmuştu.

Geçtiğimiz yıl bebeğini kaybeden ve zor günler geçiren yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 13 maçta 3 gol atmıştı.