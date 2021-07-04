Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, müvekkilinin aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarını yalanladı
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Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, müvekkilinin aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarını yalanladı

Son Dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, müvekkilinin aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarını yalanladı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Dün akşam saatlerinde İstanbul'da getirilen Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ön görüşmede 'ailesi yüzünden teslim olduğu' iddialarına avukatından açıklama yaptı. Avukat Fatih Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten" diyerek bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

"Tosuncuk" lakaplı Aydın dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İDDİALARA YALANLAMA

Süreçle ilgili Aydın'ın avukatı Fatih Kuş'tan bir açıklama geldi. Müvekkilinin henüz ifade vermediğini söyleyen Kuş, 'aile baskısı nedeniyle teslim oldu' iddialarını yalanladı. İfade öncesi herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyleyen Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, müvekkilinin aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarını yalanladı - Haberler Ekonomi
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