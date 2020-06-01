Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
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Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğine gönderdiği genelgede şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 50 kapasite kullanma zorunluluğunu kaldırdı.

01.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:15

İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma sınırlamasını kaldırdı. Bakanlık, 81 il valiliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na konu hakkında yeni bir genelge gönderdi.

'Şehiriçi ve Şahirlerarası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelgeye göre şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

YOLCU ALMA SINIRI HIFZISSIHHA KURULLARINA BIRAKILDI

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, toplu taşımadaki oturma düzeni için yüzde 50 kapasite kullanımı zorunluluğu kaldırılırken araçların cinsine ve yoğunluğuna göre ayakta ne kadar yolcu alacaklarına ilişkin karar il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu hakkında şu ifadeler yer aldı:

a) Genelgemiz ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatımızın yürürlükten kaldırılması,

b) Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi,

Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı

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