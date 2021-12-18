Son dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu paylaştı

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobilde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bugün bir paylaşım yapmış ve "14.30'da buluşalım" ifadelerini kullanmıştı. Saatin 14.30'u göstermesiyle TOGG'un sosyal medya hesabından merakla beklenen yeni paylaşım geldi.

YERLİ OTOMOBİLİN YENİ LOGOSU PAYLAŞILDI

"Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerinin kullanıldığı paylaşımda, "Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadeleriyle yerli otomobilin yeni logosu servis edildi.

Yerli otomobilin yeni logosu şöyle:

2022 SONUNDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Yerli otomobilde 2022 sonunda seri üretime geçilmesi bekleniyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanları tamamlandıktan sonra geriye istasyon ve hat bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Burada da planladığımız gibi ilerliyoruz. Gelecek senenin sonuna doğru seri üretime başlarız." demişti.

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