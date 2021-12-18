Son dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu paylaştı - Haberler Ekonomi
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Son dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu paylaştı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Sosyal medya hesabından "14.30'da buluşalım" tweeti atan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, merakla beklenen paylaşımını yaptı. TOGG paylaşımında yerli otomobilin yeni logosunu servis etti. Sosyal medyada birçok kişi eski logonun daha güzel olduğunu söyledi.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobilde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bugün bir paylaşım yapmış ve "14.30'da buluşalım" ifadelerini kullanmıştı. Saatin 14.30'u göstermesiyle TOGG'un sosyal medya hesabından merakla beklenen yeni paylaşım geldi.

YERLİ OTOMOBİLİN YENİ LOGOSU PAYLAŞILDI

"Akıl kalp, insan teknoloji, doğu batı, birlik çokluk ve bilim sanat" kelimelerinin kullanıldığı paylaşımda, "Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası." ifadeleriyle yerli otomobilin yeni logosu servis edildi.

Yerli otomobilin yeni logosu şöyle:

Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı

2022 SONUNDA SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Yerli otomobilde 2022 sonunda seri üretime geçilmesi bekleniyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki senenin ortasına kadar da ekipmanları tamamlandıktan sonra geriye istasyon ve hat bazında aracımızın üretime hazırlanması kalıyor. Burada da planladığımız gibi ilerliyoruz. Gelecek senenin sonuna doğru seri üretime başlarız." demişti.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
TOGG'dan heyecanlandıran yerli otomobil paylaşımı: Saat 14.30 buluşalım

TOGG'dan heyecanlandıran yerli otomobil paylaşımı: Saat 14.30 buluşalım

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (5)
Yahya Erdem:UZAKDOĞU LOGOLARINA BENZEMİŞ YUVARLAK HATLI OLMALIYDI Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
özgür :BU GİDİŞLE BİZ ALAMAYIZ DA BULGARLARIN ALACAĞI KESİN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Çınar Saraç:Hep dış güçlerin suçu yoksa bu arabayı 70 bin TL ye alırdık dimi , merak etmeyin dizim gibiler bisiklete bile binmeyi hak etmiyor , sandık başında cevabını vereceğiz , hükümet istifa Cevap Yaz 26 23 Yayından Kaldır
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