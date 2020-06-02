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Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak

Son dakika: TOGG, Gemlik fabrikası için gerekli olan ÇED raporunu olumlu olarak aldı. Böylelikle yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak.

02.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:08

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen Türkiye'nin Otomobili yatırımı Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu olumlu olarak aldı.

OLUMLU DÖNÜŞ ALINDI

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, "Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu' kararı verilmiştir." ifadesine yer verildi.

22 MİLYAR LİRA YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLECEK

Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek. Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİLECEK

Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak

Ekonomi Manşet

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