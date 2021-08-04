Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
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Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, orman yangınları sonrası yangın söndürme ekipmanlarında yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Konu hakkında inceleme başlatıldığını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır." dedi.

Fırsatçılar, orman yangınları sonrası yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına gitti. Yangınlar sonrası eldivenden maskeye, yangın tüpünden yanık kremine birçok ürüne yüzde 630'lara kadar zam yapıldı. Ticaret Bakanlığı ise yangın fırsatçılarına karşı harekete geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş artış yapanların incelemeye alındığını ve suistimallerin cezasız kalmayacağını söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Muş, şunları söyledi:

"Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.

"FIRSATÇILAR CEZALANDIRILACAK"

Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır.

"DENETİMLER BAŞLADI"

Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır."

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı - Haberler Ekonomi
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