Son Dakika: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi zorunluluğu tarihi güncellendi
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Son Dakika: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi zorunluluğu tarihi güncellendi

26.12.2020 20:10 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:28

Son dakika: Yurt dışında Türkiye'ye gelecek yolculara PCR test zorunluluğuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklama yaparken, zorunluluk tarihinin 28 Aralık'tan 30 Aralık 2020'ye ertelendiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçağa biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi ibrazına ilişkin tarihin 30 Aralık 2020 olarak güncellendiğini açıkladı.

PCR TESTİNDE GÜNCELLEME

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ekşi, "Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcularımız için istenen negatif PCR testinin ibraz zorunluluğu 30 Aralık 2020 tarihi olarak güncellenmiştir" açıklamasını yaptı.

Son Dakika: THY'den Türkiye'ye gelecek yolculara ilişkin PCR testi açıklaması
Son Dakika: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi zorunluluğu tarihi güncellendi
Son Dakika: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi zorunluluğu tarihi güncellendi
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