Son Dakika: Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi zorunluluğu tarihi güncellendi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçağa biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi ibrazına ilişkin tarihin 30 Aralık 2020 olarak güncellendiğini açıkladı.

PCR TESTİNDE GÜNCELLEME

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ekşi, "Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcularımız için istenen negatif PCR testinin ibraz zorunluluğu 30 Aralık 2020 tarihi olarak güncellenmiştir" açıklamasını yaptı.