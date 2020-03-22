Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son dakika: Türk Hava Yolları; Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington hariç tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar durdurdu.

Türk Hava Yolları, Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington hariç tüm yurt dışı seferlerinin 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar durdurulduğunu bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. Bu da geçer yahu!, diyoruz" ifadelerine yer verdi.

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI DA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İker Aycı; New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibarıyla durdurulacağını açıklamıştı.