Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları
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Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları

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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kararına göre stadyumlara aşı olmayan taraftarlar alınmayacak. Koronavirüs geçirmiş kişiler izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecek. Müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırılması, aşı takviminin tamamlanması ve test sonucunun negatif olması gerekiyor. Maçlarda misafir takım seyircisi de olmayacak.

TFF'nin aldığı yeni karara göre aşı olmayan sporseverler müsabakalara giremeyecek. Ayrıca 2021-22 sezonunda misafir takım uygulaması da olmayacak.

Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"T.C. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir."

UEFA'nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacaktır. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi takım seyircisi alınabilir."

Son Dakika: TFF'den yeni seyirci kararı: Aşı olmayanlar stadyumlara giremeyecek

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Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları
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