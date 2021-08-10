Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kararına göre stadyumlara aşı olmayan taraftarlar alınmayacak. Koronavirüs geçirmiş kişiler izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecek. Müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırılması, aşı takviminin tamamlanması ve test sonucunun negatif olması gerekiyor. Maçlarda misafir takım seyircisi de olmayacak.