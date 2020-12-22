Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu

22.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:26

Son dakika: Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Rezervin değeri 6 milyar dolara denk geliyor. Rezervin TL karşılığı ise yaklaşık 46 milyar TL.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin ardından bir müjde daha geldi. Tarım Kredi iştiraki olan Gübrataş'ın maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın rezervi keşfedildi.

6 MİLYAR DOLARLIK REZERV

Bulunan rezerve ilişkin açıklama yapan Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz" dedi.

TL KARŞILIĞI YAKLAŞIK 46 MİLYAR TL

Halka açık olan Gübretaş'ın maden sahasında bulunan altının Türk lirası karşılığı yaklaşık 46 milyar lira. Gübretaş hissesi altın rezervi keşfi gelişmesiyle birlikte yüzde 10 oranında yükseliş yaşadı ve 51,6 lira seviyesine yükseldi.

ŞİRKETİN YÜZDE 75,95'İ TARIM KREDİ'YE AİT

Gübretaş'ın yüzde 75,95'i Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait. Kalan kısmının yüzde 8,76'sı Oğuzhan Şahinkaya'ya, yüzde 15,29'luk kısmı ise halka açık ve diğer kişilere ait.

Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu

İlgili Haberler

Gübretaş kimin? Gübretaş hangi alanda faaliyet gösteriyor?
Gübretaş kimin? Gübretaş hangi alanda faaliyet gösteriyor?
Haber Yorumları (61)
TAM TAKIR KURU BAKIT SAT SAV: Kasa boş tam takır kuru bakır buldugunuz altın devedeki tüüy bile sayılmaz ki onuda buldunuzu sanmam türkiyenin yarısını satarsak bellkü yaptıgınız borcları kapatırız gerci sanmam ama 300 bin nüfuslu katar izmr büyüklüğünde 3 ane izmiri kapsayacak toprağı almıştır kendi ülkesinin 3 katı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
REALİST: yav he he o yüzden TUİK asgari ücret açlık sınırı altında teklif verdi demi yemiyoruz artık bu gazları altınları boş sözler cebimize bakıyoruz artık babam emekli adam geçinemiyor bakalım ne olacak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CAN DEP: Secime kadar bu tür ici bos müjdeleri daha cok duyacagiz, milletin gazini almak gerekir demi..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 61 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Ozan Tufan Samet Aybaba Josef De Souza Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:52:35. #1.14#
title