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Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi

Son dakika: TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi.

23.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:08

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray müsabakasında direk kırmızı kart görerek 3 maç men cezası alan Adem Büyük'ün cezasında indirime gidildi. Müsabakada direk kırmızı kart ile oyun dışı kalan Adem Büyük, daha önce 3 maç men cezası ve 13 bin TL para cezası almıştı. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada deneyimli futbolcunun 3 maçlık men cezasının 2 maça, 13 bin TL'lik para cezasının da 8 bin 667 TL'ye indirildiği belirtildi.

Açıklanan Tahkim Kurulu Kararları şu şekilde: "Galatasaray'ın futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray'ın futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 667 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
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