Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Son dakika: Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının başlama saatleri değişti. Süper Lig'de daha önce 19:15 ve 21:45 olarak açıklanan maç saatleri, 18:30 ve 21:00 olarak değiştirildi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi. Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi. Buna göre 21.45 maçları 21.00'a, 19.15 maçları da 18.30'a alındı.