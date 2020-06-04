Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Son dakika: Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının başlama saatleri değişti. Süper Lig'de daha önce 19:15 ve 21:45 olarak açıklanan maç saatleri, 18:30 ve 21:00 olarak değiştirildi.
04.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:21
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi. Buna göre 21.45 maçları 21.00'a, 19.15 maçları da 18.30'a alındı.