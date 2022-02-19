Son Dakika: Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu istifa etti - Haberler
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Son Dakika: Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu istifa etti

Haberler.com - Spor
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Son Dakika: Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu istifa etti

Son dakika: Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu istifa etti. Tecrübeli hoca dün akşam oynanan Başakşehir maçından sonra ayrılık ateşini yakmıştı.

Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu istifa etti. Deneyimli teknik direktör dün akşam 2-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasından sonra istifanın mesajını vermişti.

"GEREKENİ YAPARIZ"

Hamzaoğlu maçın ardından, Bizi istifaya davet ettiler. Nasıl göreve davet ediliyorsak, istifaya da davet edilebiliriz. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa üstümüze düşeni çekinmeden yaparız" açıklamasını yapmıştı.

İSTİFAYI SUNDU

Deneyimli teknik direktör bugün yönetime istifasını sundu. Rizespor'da yeni teknik direktörlüğe kimin geçeceği merak konusu oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com - Spor

Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor, Spor, Haberler

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