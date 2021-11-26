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Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk açıklama: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız

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Son dakika: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda Portekiz'le eşleşmemizin ardından açıklamalarda bulundu. Alman hoca zor bir kura çektiğimizi belirtirken, "En zor yol C yoluydu, biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak ben geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Bundan sonra neler yapabileceğimizi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turundaki rakibi Portekiz oldu. Ay-Yıldızlı ekip, Portekiz'i geçmesi durumunda sahasında İtalya-Makedonya maçının galibiyle oynayacak. Zorlu kurayı değerlendiren A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Ben geldiğimden beri gördüklerim bana umut veriyor" dedi.

"BUNDAN SONRA NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖRECEĞİZ"

Stefan Kuntz eşleşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "En zor yol C yoluydu, biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak ben geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Bundan sonra neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.

Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk açıklama: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız

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A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turundaki rakibi Portekiz oldu

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