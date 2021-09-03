Son dakika spor: Vali Çiçek, Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Çavdar'ı arayarak tebrik etti
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Son dakika spor: Vali Çiçek, Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Çavdar'ı arayarak tebrik etti

Son dakika spor: Vali Çiçek, Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Çavdar'ı arayarak tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44-49 kg finalinde rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazanırken memleketi Afyonkarahisar'da sevinçle karşılandı.

Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K44-49 kg finalinde rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazanırken memleketi Afyonkarahisar'da sevinçle karşılandı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, başarılı sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para tekvando kadınlar K44 49 kilogram finalinde mücadele eden Meryem Betül Çavdar, Peru'dan Espinoza Carranza ile karşılaştı. Rakibine 34-21 yenilen Meryem Betül Çavdar, gümüş madalyanın sahibi oldu. Meryem Betül'ün bu madalyası Türkiye'nin Tokyo'daki 4. gümüş, toplamda 14. madalyası oldu.

Başarılı sporcu, para tekvandoda Türkiye'ye ilk gümüş madalyasını da kazandırırken Çavdar'ın memleketi Afyonkarahisar'da da bu başarısı sevinçle karşılandı. Vali Gökmen Çiçek Meryem Betül Çavdar'ı telefonla arayarak tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika spor: Vali Çiçek, Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Çavdar'ı arayarak tebrik etti
Son dakika spor: Vali Çiçek, Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Çavdar'ı arayarak tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
Son dakika haberi | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, gümüş madalya kazandı.
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Son dakika spor: Vali Çiçek, Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Çavdar'ı arayarak tebrik etti - Haberler Spor
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