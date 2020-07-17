HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika spor: TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Altınordu: 1

Gelen son dakika haberine göre TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ekol Göz Menemenspor sahasında Altınordu'yu ağırladı.

Son dakika spor: TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Altınordu: 1
17.07.2020 22:04 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:08

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ekol Göz Menemenspor sahasında Altınordu'yu ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Menemenspor ligi 44, Altınordu ise 37 puanla tamamladı.

Maçtan dakikalar:

3. dakikada gelişen Altınordu atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Burak İnce, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyona şut atsa da Menemenspor kalecisi Abdülkadir, topu kornere çeldi.

27. dakikada Altınordu savunmasının hatasını değerlendirerek ceza sahası içinde topla buluşan Murat Elkatmış, kaleyi denedi ancak top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

29. dakikada Tayfun Aydoğan ile sol kanattan serbest vuruş kullanan Menemenspor'da, ceza sahası içinde Furkan Bayır topu kafayla kale önüne çevirdi, Samed Ali Kaya kafa vuruşuyla şansını denedi ancak kaleci Mertcan topu kontrol etti.

35. dakikada sol kanattan atağa çıkan Altınordu'da Metahan Mimaroğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Burak İnce, kaleyi sol çaprazdan gören bir noktan şut attı, top kaleci Abdülkadir'den kornere çıktı.

44. dakikada kullanılan kornerde top Menemenspor defansında ceza sahası dışına yöneldi, topla buluşan Metehan Mimaroğlu şutunu attı ancak top kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

45+2. dakikada orta alandan yüklenen Menemenspor'da Tayfun Aydoğan yerden şut attı, kaleci Mertcan topu güçlükle kornere çeldi.

51. dakikada ceza sahasına topla giren Murat Elkatmış, savunmayı geçerel sol çaprazdan şu attı. Pozisyonunda devamında top sol direk dibinden az farkla auta çıktı.

75. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da Furkan Çil'in ceza sahası içine attığı pasta topla buluşan Metehan Mimaroğlu, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

87. dakikada sol kanattan atak yapan Altınordu'da Ufuk Budak ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Topa bekletmeden vuran Metehan Mirmaroğlu'nun şutunda top üst direğe çarptı, pozisyonun devamında kaleci Abdülkadir topun sahibi oldu.

89. dakikada sol kanattan top süren Samed Ali Kaya, ceza sahasına girmeden topu sağına çekip havalandırarak vurdu, top kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mürvet Yavuztürk xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Menemenspor: Abdülkadir Taşdemir xx, Rıdvan Koçak xx (Onoka dk. 90 ), Furkan Bayır xx, Ömer Şahbaş xx, Sikiru xx, Murat Erdemir x (Harun Kavaklıdere dk. 83 ?), Tayfun Aydoğan xx, Murat Elkatmış xx (Selim Aydemir dk. 90 ), Özkan Yıldırım xx, Rasheed x (Mustafa Çeçenoğlu dk. 73 x), Samed Ali Kaya xxx

Yedekler: Amir Güren, Cem Çelik

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Altınordu: Mertcan Dağlı xx, Onur Taha Takır xx, Yusuf Arslan xx, Ravil Tagir xx, Ufuk Budak xx, Oğulcan Ülgün xx, Muzaffer Kocaer xx (Furkan Çil dk. 55 xx), Burak İnce xx (Emre Çeltik dk. 70 x), Atakan Üner xx, Hüsamettin Yener xx, Metehan Mimaroğlu xxx (Enis Destan dk. 88 ?)

Yedekler: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Yasin Ozan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 75) (Altınordu), Samed Ali Kaya (dk. 89) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Muzaffer Kocaer, Oğulcan Ülgün, Ufuk Budak (Altınordu), Rıdvan Koçak, Onoka (Menemenspor) - İZMİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü Magazin
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu Ekonomi
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 3. Sayfa
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu Dünya
10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Real Madrid'li futbolcular soyunma odasında şampiyonluğu böyle kutladı
Real Madrid'li futbolcular soyunma odasında şampiyonluğu böyle kutladı
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Bülent Turan Hüseyin Filiz Mustafa Şentop
Magazin Cansu Tosun Hande Erçel Dilan Çıtak Merve Boluğur
Spor İrfan Buz Fatih Terim İbrahim Üzülmez Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Asker Ankara 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika spor: TFF 1. Lig: Menemenspor: 1 Altınordu: 1 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 22:08:44. #1.14#
title