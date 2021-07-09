Son dakika spor: Serik Belediyespor Burak Göksel ve Ferdi Konak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Misli.com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Kahramanmaraşspor'da top oynayan 30 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusu Burak Göksel ve Edirne Belediyespor'da top oynayan sol bek oyuncusu Ferdi Konak ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Misli.com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Kahramanmaraşspor'da top oynayan 30 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusu Burak Göksel ve Edirne Belediyespor'da top oynayan sol bek oyuncusu Ferdi Konak ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen imza töreninde Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Son olarak Kahramanmaraşspor'da kanat ve forvet oynayan Göksel, daha önce sırasıyla Şile Yıldızspor, Baynurt İl Özel İdare, Keçiörengücü, Karagümrük ve Kartalsporda, Konak ise son olarak, Edirne Belediyespor'da sol bek oynarken daha önce sırasıyla Batman Petrolspor, Çorum FK, Yeni Çorumspor, Osmanlı spor ve Ankara Adliyede forma giydi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı