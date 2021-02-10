Son dakika spor: Liverpool'da Koulibaly transferi gerçekleşmeyince yerine Ozan Kabak alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika spor: Liverpool'da Koulibaly transferi gerçekleşmeyince yerine Ozan Kabak alındı

10.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:25
Son dakika spor: Liverpool'da Koulibaly transferi gerçekleşmeyince yerine Ozan Kabak alındı

Son dakika haberlerine göre Premier Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın uzağında kalan Liverpool, savunma oyuncularının sakatlanmasının ardından milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna dahil etmişti.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın uzağında kalan Liverpool, savunma oyuncularının sakatlanmasının ardından milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna dahil etmişti.

İngiliz ekibi, Ozan Kabak ve Ben Davies transferlerinin öncesinde Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyordu. Ancak İtalyan ekibinin 29 yaşındaki savunmacı için 100 milyon Sterlin talep etmesi, Liverpool'u alternatif oyunculara yöneltti. İngiltere basının yer alan haberlere göre; Koulibaly'yi kadrosuna katamayan Liverpool, Championship ekibi Preston'dan Ben Davies ve Schalke 04'ten milli futbolcu Ozan Kabak'ı renklerine bağladı.

Teknik direktör Jürgen Klopp, Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlığından dolayı daha önce yüksek bonservis bedeline rağmen Koulibaly'yi kadrosunda görmek istediğini açıkça belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından kadroya katılan Ben Davies ve Ozan Kabak ise yeni takımlarında henüz forma giyme şansı bulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Ömer Ali Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Ölü Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Liverpool'da Koulibaly transferi gerçekleşmeyince yerine Ozan Kabak alındı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:26:28. #1.14#
title