Son dakika spor: Develi Belediyespor evinde kazandı

Develi Belediyespor, ligin 17. haftasında evinde konuk ettiği Dürümle TED Ankara Kolejliler takımını set vermeden mağlup ederek ligdeki on beşinci galibiyetini aldı.

Alpaslan Endüstri 1. Lig Erkekler B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, Dürümle TED Ankara Kolejliler takımını 3-0 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. 17. hafta sonunda 15 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan mavi beyazlılar 43 puanla liderin 1 puan gerisinde yer alıyor.

Salon: Şehir Murat Kocatürk Spor Salonu

Hakemler: Eser Türkoğlu xx, Ömer Acıcı xx

Develi Belediyespor: Murat Karakaya xx, Gökhan Çatal xx, Hasan Balcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Mehmet Susam xx, Selim Sultan Arıman xx, Fatin Ürün xx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev xx, Fernando Pires xx, Yusuf Erdem xx, Berkan Eryüz xx Mertcan Akın xx, Çağatay Durmuş xx

Dürümle TED Ankara Kolejliler: Mert Sönmezgül x, Sabit Karaağaç x, Burak Seçilmiş x, Mehmet Furkan Öksüz x, Burak Topçu x, Kaan Susam x, Uğurcan Pilatin x, Cihan Kırıcı x, Kayra Alp Aydın x, Emir Güleç x, Mahircan Tosun x

Setler:

1.Set: 25-20

2.Set: 25-14

3: Set: 25-16 - KAYSERİ