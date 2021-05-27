Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: Bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler
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Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: Bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler

Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: Bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2020 hazırlıkları için Antalya'da kampta bulunan A Milli Takım oyuncuları ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2020 hazırlıkları için Antalya'da kampta bulunan A Milli Takım oyuncuları ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'yi Fransa'da gururla temsil eden milli futbolcularımızı tekrar tebrik ederim. Tüm ülkede bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti. Milli kafile ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille'de forma giyen yıldız oyuncular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile yemeğin ardından özel olarak görüştü. Başarılarından dolayı milli futbolcuları, tebrik eden Kasapoğlu, "Türkiye'yi Fransa'da gururla temsil eden milli futbolcularımızı tekrar tebrik ederim. Tüm ülkede bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler. Mustafa Kapı kardeşimizi de unutmamak lazım. Kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Onların izinden gelecek gayretiyle, çalışkanlığıyla, karakteriyle ve sportmenliği ile onların yolunda yürüyecek gençler var. Oyuncularımızın aldığı bu başarı, EURO 2020 öncesinde herkese güzel bir moral ve motivasyon oldu. #BizimÇocuklar 'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah güzel bir sonuçla ülkemize döneceğiz" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de iyi dilekleri için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti. 

Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: Bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler
Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: Bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: Bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler - Haberler Spor
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