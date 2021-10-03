Son Dakika: Son dakikada tarihi geri dönüş! Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi

Süper Lig'in 8. haftası uzun yıllar unutulmayacak bir maça sahne oldu. Galatasaray, deplasmanda Rize'yi 90+11. dakikada Morutan'ın ayağından bulduğu golle 3-2 yendi.

MORUTAN, GALATASARAY'A HAYAT VERDİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 5. dakikada Mohamed'le öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran Çaykur Rizespor, 17 ve 25. dakikada Pohjanpalo'nun ayağından bulduğu gollerle maçı çevirerek öne geçti. Karşılaşmanın 75. dakikasında Mohamed hem kendisinin hem takımının 2. golünü atarak skora yeniden dengeyi getirdi. 86. dakikada Berkan Kutlu penaltıya sebebiyet verip kırmızı kart görürken Rize'de Boldrin bu penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Son saniyeleri büyük bir heyecana sahne olan maçta Morutan, 90+11. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.

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