Son Dakika: Son dakikada tarihi geri dönüş! Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Son dakikada tarihi geri dönüş! Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi

Haberler.com - Haberler | Spor
Son Dakika: Son dakikada tarihi geri dönüş! Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi

Son dakika: Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 5. dakikasında öne geçtiği maçın 25. dakikasında 2-1 geriye düştü. İkinci yarı da Mohamed'in golüyle skora dengeyi getiren Galatasaray, maçın 90+11. dakikasında Morutan'la 3-2'yi bularak uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.

Süper Lig'in 8. haftası uzun yıllar unutulmayacak bir maça sahne oldu. Galatasaray, deplasmanda Rize'yi 90+11. dakikada Morutan'ın ayağından bulduğu golle 3-2 yendi.

MORUTAN, GALATASARAY'A HAYAT VERDİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 5. dakikada Mohamed'le öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran Çaykur Rizespor, 17 ve 25. dakikada Pohjanpalo'nun ayağından bulduğu gollerle maçı çevirerek öne geçti. Karşılaşmanın 75. dakikasında Mohamed hem kendisinin hem takımının 2. golünü atarak skora yeniden dengeyi getirdi. 86. dakikada Berkan Kutlu penaltıya sebebiyet verip kırmızı kart görürken Rize'de Boldrin bu penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Son saniyeleri büyük bir heyecana sahne olan maçta Morutan, 90+11. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.

Haberler.com - Spor Haberleri
Rize'de gol yağmuru devam ediyor! Skorda yeniden denge var

Rize'de gol yağmuru devam ediyor! Skorda yeniden denge var

 Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a zeytin dalı! İşte Tahir Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a zeytin dalı! İşte Tahir Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Vladimir Putin Güven Yalçın Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Münir Karaloğlu Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Son dakikada tarihi geri dönüş! Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 21:23:10. #1.11#