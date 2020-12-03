Son Dakika: Sivasspor, evinde Villarreal'e 1-0 yenilmesine rağmen umutlarını sürdürdü
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Son Dakika: Sivasspor, evinde Villarreal'e 1-0 yenilmesine rağmen umutlarını sürdürdü

03.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:01

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz, gruptaki 5. maçında konuk ettiği Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Yiğidolar bu sonuca rağmen, Maccabi'nin puan kaybetmesiyle gruptan çıkma umutlarınıumutlarını son maça taşıdı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Sivasspor ile Vİllarreal karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz tek golle kaybetti.

Karşılaşmanın tek golü 75. dakika Villarreal'li Samuel Chukwueze'den geldi.

Bu sonuçla puanını 13'e yükselten İspanyol ekibi, lider olarak gruptan çıkmayı başardı. 6 puanda kalan Sivasspor ise Macabbi'nin Karabağ karşısında puan kaybetmesiyle tur umutlarını son maça taşıdı.

Temsilcimiz, grubun son maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda gruptan çıkma mücadelesi verecek. Sivasspor, 8 puanlı rakibini yenmesi halinde adını bir üst tura yazdıracak.

BAŞAKŞEHİR'DE KAZANAN ÇIKMADI

Grubun bir diğer karşılaşmasında Karabağ ile Maccabi Tel Aviv, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.

Son Dakika: Sivasspor, evinde Villarreal'e 1-0 yenilmesine rağmen umutlarını sürdürdü
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