Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti
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Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti

05.11.2020 22:42 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:47
Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti

Son dakika: Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde siftah yaptı. Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Demir Grup Sivasspor ile Karabağ karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz, rakibini rahat geçti.

Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Kayode kaydetti. Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Yiğidolar, 3 puanla haftayı tamamladı. Üçüncü maçında da mağlup olan Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.

Temsilcimiz Sivasspor, grubun dördüncü maçında Karabağ ile karşılaşacak ve mücadele 26 Kasım Perşembe günü 20.55'te oynanacak.

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