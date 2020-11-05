Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti

Son dakika: Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde siftah yaptı. Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.