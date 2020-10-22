Son Dakika: Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu

22.10.2020 23:50 | Son Güncelleme: 23.10.2020 00:36

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, İspanya'daki müthiş performansını puanla süsleyemedi. Yiğidolar, iki farklı geriye düştüğü maçı 3-3'e getirmesine rağmen son anlarda yediği gollerle sahadan 5-3 mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, etkili oynadığı maçta Villarreal'e 5-3 yenilmekten kurtulamadı.

Sivasspor'un 33. dakikada Olarenwaju Kayode, 43. dakikada Mustapha Yatabare ve 64. dakikada Max Gradel ile bulduğu goller puan için yeterli olmadı. Villarreal'in gollerini ise 13. dakikada Takefusa Kubo, 20. dakika Carlos Bacca, 57. dakikada Juan Foyth ile 74 ve 78. dakikalarda Paco Alcacer kaydetti. İspanyol ekibi, 37. dakikada bir de penaltı pozisyonundan yararlanamadı.

Sivasspor grubun ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

Son Dakika: Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu

İlgili Haberler

UEFA Avrupa Ligi: Villarreal: 5 - Sivasspor: 3
UEFA Avrupa Ligi: Villarreal: 5 - Sivasspor: 3
Villarreal-Sivasspor maçına doğru - VİLLARREAL
Villarreal-Sivasspor maçına doğru - VİLLARREAL
Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya gitti (3) - SİVAS
Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya gitti (3) - SİVAS
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Engin Yıldırım Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Yavuz Bingöl Hakan Taşıyan Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Erol Bulut Yücel İldiz Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 00:36:01. #1.14#
title