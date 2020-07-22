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Son Dakika | Sivasspor'da Göztepe mesaisi devam ediyor

Son dakika habere göre Süper Lig'de sezonun son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Son Dakika | Sivasspor'da Göztepe mesaisi devam ediyor
22.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:46

Süper Lig'de sezonun son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından kuvvet çalışmaları yapan Yiğidolar, yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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