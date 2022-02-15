Sivas'ta distilasyon ve uçucu yağ üretim laboratuvarı açıldı - Haberler
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Sivas'ta distilasyon ve uçucu yağ üretim laboratuvarı açıldı

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta distilasyon ve uçucu yağ üretim laboratuvarı açıldı

Sivas'ta bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılması için Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (CÜBAP) tarafından desteklenen proje kapsamında distilasyon (damıtma) ve uçucu yağ üretim laboratuvarı kuruldu.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bulunan tıbbi ve aromatik bitkilerin araştırılması için Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (CÜBAP) tarafından desteklenen proje kapsamında distilasyon (damıtma) ve uçucu yağ üretim laboratuvarı kuruldu.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yeni kurulan distilasyon ve uçucu yağ üretim laboratuvarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldız, proje kapsamında kurulan laboratuvarın Sivas'ta bulunan aromatik bitkilerin araştırılmasına, kalite kriterlerinin ve biyolojik etkilerin belirlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni kurulan laboratuvarda güzel çalışmalara imza atılacağına inancının tam olduğunu belirten Yıldız, çalışma yapacak akademisyenlere başarı diledi.

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yüksel Aydın'ın yürütücülüğünü yaptığı proje, Doç. Dr. Taner Daştan ve öğretim görevlisi Burak Dinçel tarafından yürütülecek.

Sivas'ta distilasyon ve uçucu yağ üretim laboratuvarı açıldı

Sivas'ta distilasyon ve uçucu yağ üretim laboratuvarı açıldı

AA / Serhat Zafer - Güncel

Cumhuriyet, Araştırma, Sivas, Ekonomi, Güncel, Haberler

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