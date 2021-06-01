Son Dakika: Sinema salonlarının açılma tarihi 1 Temmuz'a ertelendi
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Son Dakika: Sinema salonlarının açılma tarihi 1 Temmuz'a ertelendi

Son Dakika: Sinema salonlarının açılma tarihi 1 Temmuz'a ertelendi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.

Sinema salonlarının dün İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesinde yüzde 50 kapasiteyle açıldığı belirtilmişti. Bugün ise konuya ilişkin yeni bir genelge yayımlandı.

KARARDAN GERİ DÖNÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-­21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA AÇILMA TARİHİ ERTELENDİ

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

KARARA UYMAYANLARA İDARİ İŞLEM YAPILACAK

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi hususunda? Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim."

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Sinema salonlarının açılma tarihi 1 Temmuz'a ertelendi - Haberler Ekonomi
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